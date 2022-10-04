المندلاوي: الواجب الشرعي والقانوني والاخلاقي يوجب على مجلس النواب واعضائه تقديم الخدمة للشعب

2022/10/04 | 19:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس محسن المندلاوي ، النائب الاول لرئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً مع مستشاري مجلس النواب، لبحث آليات عمل السلطة التشريعية خلال المرحلة المقبلة.

ووجّه النائب الاول المستشارين، بحسب بيان لمكتبه ، باعداد تقارير مفصلة كل حسب اختصاصه وعمله لتطوير العمل التشريعي والرقابي والتنفيذي، فضلا على وضع المعالجات للمشاكل التي تخص حياة وقوت المواطنين، والتأكيد على تقديم الاقتراحات اللازمة التي من شأنها انضاج واقرار القوانين الرصينة.

واكد المندلاوي على ان “الواجب الشرعي والقانوني والاخلاقي يوجب على مجلس النواب واعضائه تقديم الخدمة للشعب ضمن اطار ما يمتلكونه من صلاحيات نيابية”، فيما دعا الى “العمل بوضوح وشفافية وبروح الفريق الواحد، والابتعاد عن التأثيرات السياسية والحزبية لتكون مصالح الشعب هي الهم الاساس الذي يلتف حوله الجميع”.

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