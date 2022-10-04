ميسان.. طفل بالعاشرة من عمره يقتل شقيقه الأصغر رمياً بالرصاص

2022/10/04 | 19:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر طبي في ميسان جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بقيام طفل في العاشرة من العمر بقتل شقيقه الأصغر رمياً بالرصاص، عن طريق الخطأ.

وقال المصدر، إن “طفلاً في العاشرة من العمر كان يمزح مع شقيقه البالغ من العمر سبع سنوات، بالسلاح داخل منزلهما في منطقة العمارات وسط مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، وبالخطأ أطلق الشقيق الأكبر رصاصة على الأصغر وقتله في الحال”.

وأضاف المصدر أن “الأجهزة الامنية طوّقت مكان الحادث، وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية وفتحت تحقيقاً فورياً بالحادث”.

يشار إلى أن حوادث القتل والإصابات بالأسلحة النارية بين الأطفال تتكرر بين وقت وآخر في مختلف المدن العراقية، جراء انتشار الأسلحة بشكل كبير وعدم حرص الآباء في إبقائها بعيداً عن متناول الأطفال والمراهقين.

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