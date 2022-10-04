(بالوثيقة).. عوفي ونجم الدين يقدمان استقالتهما الى اتحاد الكرة قبل إجراء قرعة الدوري بـ48 ساعة

2022/10/04 | 19:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم حيدر عوفي، رئيس لجنة المسابقات، وعضو اللجنة سيروان نجم الدين يوم الثلاثاء، استقالتهما الى اتحاد الكرة قبل إجراء قرعة الدوري بـ48 ساعة من انطلاقها.

وذكرا الرئيس والعضو، أن “أسباب الاستقالة هو من أجل عدم حدوث تضارب وخلافات بالقرارات بين الاتحاد واللجنة”.

وأوضحا انهما “يضطران لاتخاذ قرار صعب من الضروري اتخاذه، لكن قد يتضارب مع آراء وأفكار الاتحاد”.

وبعد هذه الاستقالة أصبح من يدير اللجنة العضوان في اللجنة نجم الآوسي وعلي عبيس.

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