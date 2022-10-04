مجلس الوزراء يناقش الوضع المالي في العراق ويتخذ خمسة قرارات

2022/10/04 | 19:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ناقش مجلس الوزراء العراقي برئاسة مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الوضع المالي في البلاد، واتخذ جملة قرارات في ملفات عدة.وقال المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان، تلقاه/المركز الخبري الوطني/:إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى […]

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