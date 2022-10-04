العراق يوجه دعوة لمجلس الأمن بشأن الاعتداء على أراضيه

2022/10/04 | 19:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القصف الإيراني أدى لاستشهاد عراقيين.ص

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