إصابة فتاة وشاب اثناء عبثهما بسلاح والدهما شمالي بغداد

2022/10/04 | 20:03 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر أمنى، اليوم الثلاثاء، بإصابة فتاة وشاب اثناء عبثهما بسلاح والدهما شمالي بغداد.

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