لليوم الثاني على التوالي.. الكويت تواصل البحث عن رجل

2022/10/04 | 20:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت فرق الإنقاذ البحري في الكويت لليوم الثاني عمليات البحث عن مفقود يعتقد أنه ألقى بنفسه من جسر الشيخ جابر الأحمد، وفقا لما نقلته صحيفة "الأنباء" الكويتية، الثلاثاء،.

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