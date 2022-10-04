2022/10/04 | 20:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف النائب محمد جاسم الخفاجي عن خلل في عمل الحكومة المحلية في...

ظهرت المقالة نائب يتحدث عن خلل خطير بعمل حكومة كربلاء: 500 مليار دينار لا نعلم أين !!! أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يتحدث عن خلل خطير بعمل حكومة كربلاء: 500 مليار دينار لا نعلم أين !!!) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يتحدث عن خلل خطير بعمل حكومة كربلاء: 500 مليار دينار لا نعلم أين !!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).