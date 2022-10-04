عمليات بغداد تعلن رفع سيطرة

2022/10/04 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن رفع سيطرة "الزهور" في الدورة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وضمن الخطة المرسومة لفتح الطرق ورفع السيطرات بعد تقييمها من الجوانب الامنية والخدمية بإشراف ومتابعة الفريق الركن قائد عمليات بغداد وبهدف تخفيف الزخم المروري ورفع العبأ عن كاهل المواطنين وتقليل معاناتهم، تستمر اللجان المكلفة بفتح الطرق ورفع السيطرات بواجباتها اليومية في العاصمة حيث تم رفع سيطرة الزهور في تقاطع المصفى من جهة الطابقين بإتجاه شارع ابو طيارة".

وبينت أنه "تم تحويله الى مرابطة ضمن قاطع مسؤولية لواء رئاسة الجمهورية الثاني".

ونوهت الى انها "ماضية في فتح الطرق والازقة ورفع السيطرات وحسب الخطط الموضوعة من قيادة عمليات بغداد".

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