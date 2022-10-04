محلل سياسي يعلق على احاطة بلاسخارت: قد تدفع الملف العراقي نحو التدويل- عاجل

2022/10/04 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتوقع المحلل السياسي أحمد الشريفي، اليوم الثلاثاء، إحاطة الممثلة الأممية الخاصة جنين بلاسخارت في مجلس الأمن الدولي بانها قد تدفع الملف العراقي نحو التدويل.وقال الشريفي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "احاطة بلاسخارت امام مجلس الامن الدولي بشأن الأوضاع التي يمر بها العراق، اقرت بفشل النظام السياسي الحالي في البلاد، وأكدت سيطرة الفساد على هذا النظام مع استمرار إراقة دماء العراقيين بسبب الصراع السياسي على السلطة".واضاف ان "هذه الإحاطة المهمة من قبل بلاسخارت امام مجلس الامن الدولي قد تدفع المجتمع الدولي نحو التدويل الملف العراقي، خصوصاً مع استمرار الانسداد السياسي وعجز القوى السياسية من حل الازمة وتشكيل حكومة جديدة"، مشيرا الى ان "هناك إمكانية لإصدار قرارات دولية في المستقبل القريب او البعيد تخص مجمل الاوضاع في العراق".

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