2022/10/04 | 20:10 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 42_vLSCRwMk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب السابق كاظم الصيادي: لماذا تشرين منحصرة في وسط وجنوب العراق) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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