لوفيغارو: رئيس الوزراء العراقي يدعو لتغييرات دستورية وينتقد التشكيلات السياسية

2022/10/04 | 20:20 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء العراقي إلى "تعديلات دستورية" لإعادة بناء بلاده، وقال إن العراق كان على شفا حرب أهلية ولكن حكومته قررت عدم المشاركة في الصراع بتبني أي من الطرفين، وفعلت كل شيء لتجنب الحرب.

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