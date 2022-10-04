التصنيع الحربي تؤكد أهمية التنسيق المشترك مع البيشمركة

2022/10/04 | 20:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت هيئة التصنيع الحربي العراقية، يوم الثلاثاء، أهمية مواصلة التنسيق المشترك والتعاون مع قوات البيشمركة.

وذكر بيان لوزارة البيشمركة، أن رئيس الهيئة محمد صاحب الدراجي، زار الوزارة اليوم وجرى خلال اللقاء التباحث حول توفير المستلزمات العسكرية لقوات البيشمركة مستقبلا من قبل هيئة التصنيع الحربي الاتحادية”.

‏وأكد الجانبان على ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين الهيئة ووزارة البيشمركة.

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