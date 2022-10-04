وزيرا دفاع أمريكا والسعودية يبحثان التعاون العسكري بين البلدين

2022/10/04 | 20:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا، الثلاثاء، من نظيره الأمريكي لويد أوستن.

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