2022/10/04 | 21:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء، أن العراق يمر في أسوأ فتراته، مستبعدا الاقتراحات التي تضمنتها تصريحات في مجلس الأمن بأن إنشاء حكومة في العراق يمكنه أن يحل ما تمر فيه البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("العراق يمر في أسوأ فتراته".. الصدر يرفض بعض التصريحات في مجلس الأمن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("العراق يمر في أسوأ فتراته".. الصدر يرفض بعض التصريحات في مجلس الأمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).