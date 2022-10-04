الصدر:كلمة ممثل العراق في مجلس الامن تجانب الصواب وعلى الامم المتحدة عدم الاستماع اليه

2022/10/04 | 21:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او...

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