الكشف عن طبيعة الانفجار خلف فندق فلسطين بالعاصمة بغداد

2022/10/04 | 21:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بوقوع انفجار خلف فندق فلسطين ميرديان وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث صحفي، إن “انفجارَ عبوة صوتية امام فندق الاندلس وسط العاصمة بغداد تسبب بحدوث اضرار مادية فقط خلف فندق فلسطين ميرديان”.

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