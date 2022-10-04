الاستخبارات والامن تحبط عملية بيع وتجارة قطع اثرية بالديوانية

2022/10/04 | 21:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، احباط عملية بيع وتجارة قطع اثرية بالديوانية.

وقالت الخلية في بيان صحفي، “بعملية استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن الديوانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن من القاء القبض على اثنين من تجار الاثار في قضاء عفك بمحافظة الديوانية، بالجرم المشهود وبحوزتهما قطع اثرية مختلفة كانا يحاولان بيعها”.واضافت “قامت القوة باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة بحقهما واحالتهما مع المضبوطات الى الجهات القضائية”.

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