الحشد يوجز تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة باحياء ذكرى استشهاد الإمام العسكري (ع)

2022/10/04 | 21:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اوجز آمر اللواء 36 بالحشد الشعبي يوسف المياحي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة باحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري (ع).وقال المياحي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي”، وتابعته ايرث نيوز إن “اللواء 36 بالحشد الشعبي المكلف بحماية مرقد الإمامين العسكريين (ع) والمدينة القديمة باشر بانتشاره وتطبيق الخطة الأمنية المعدة لتأمين الزيارة المليونية […]

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