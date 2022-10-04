2022/10/04 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إرسال تعزيزات عسكرية إلى الناصرية لملاحقة مخربين هدوء يسود ذي قار والبصرة عقب إنفلات أمني تخللته أعمال شغب ومواجهات مسلحة البصرة – الزمان الناصرية – باسم الركابي عاد الهدوء الى شوارع محافظة ذي قار ، بعد وصول تعزيزات عسكرية الى الناصرية ،للسيطرة على تصعيد شهدته المحافظة عقب احتجاجات شعبية حاول خلالها مندسون حرق مبنى المحافظة […]

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