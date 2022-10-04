2022/10/04 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة تعفو التصنيع الحربي من رسوم الإستيراد بغداد – ندى شوكت اوعزت الحكومة ،بتأجيل الرسوم الكمركية على استيرادات هيئة التصنيع الحربي ،و الموافقة على تحديد ديوان الرقابة المالية الاتحادي، كجهة رقابية على عمل المنظمات غير الحكومية لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان ( مجلس الوزراء عقد جلسته برئاسة مصطفى […]

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