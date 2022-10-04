2022/10/04 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإتحادية ترد دعوى حل مفوضية إنتخابات الإقليم بغداد – ابتهال العربي ردت المحكمة الاتحادية العليا ، دعوى حل المفوضية المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المحكمة قررت رد الدعوى بعد ان قضت عدم دستورية عبارة السلطة الحصرية التي خصت بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الاقليم بموجب المادة […]

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