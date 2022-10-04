2022/10/04 | 21:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باستهداف فندق وسط العاصمة العراقية بغداد بقنبلة صوتية.وابلغ المصدر /المركز الخبري الوطني/، إن “مجهولين استهدفوا مساء اليوم، أحد الفنادق ضمن شارع ابو نؤاس وسط بغداد، برمانة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استهداف فندق وسط بغداد بقنبلة صوتية المركز الخبري الوطني.

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