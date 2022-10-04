2022/10/04 | 21:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أشاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، باحاطة الممثلة لاممية جينين بلاسخارت أمام مجلس الامن الدولي، محذرا في ذات الوقت المجلس من الاستماع لكلمة ممثل العراق محمد بحر العلوم، في حين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر يوافق على الحوار مع القوى السياسية الأخرى ويضع شرطين وهدفين المركز الخبري الوطني.

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