طهران تعلن استهداف مواقع جديدة في كردستان العراق

2022/10/04 | 21:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أفادت وكالة "إرنا" بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف مواقع "الجماعات الانفصالية الإيرانية" في إقليم كردستان بشمال العراق.

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