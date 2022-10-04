إيلون ماسك يتسبب في صعود جنوني لسهم تويتر

2022/10/04 | 22:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

توقفت أسهم شركة تويتر عن التداول في منتصف نهار الثلاثاء بعد أن ذكرت بلومبرج أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، (NASDAQ:TSLA) إيلون ماسك، اقترح شراء شركة التواصل الاجتماعي بسعر العرض الأصلي.

وذكر التقرير أن ماسك أرسل خطابًا إلى تويتر، يقترح فيها الاستحواذ على الشركة مقابل 54.20 دولارًا للسهم.



وإثر ذلك ارتفعت أسهم Twitter بنسبة 13 ٪ في منتصف النهار قبل التوقف.

تم إيقاف التداول مؤقتًا أولاً بسبب التقلبات، ثم توقف بسبب الأخبار المعلقة.

وافق ماسك في أبريل الماضي على شراء تويتر في صفقة قدرت الشركة بنحو 44 مليار دولار ، لكنه قال بعد أشهر إنه أنهى الصفقة.



أشار رئيس تسلا إلى مخاوف بشأن نشاط الروبوتات والحسابات الذائفة وقال إنه يعتقد أن فريق إدارة الشركة لم يكن دقيقًا في الإفصاحات العامة حول مدى نشاط البريد العشوائي على النظام الأساسي، لذلك انسحب من الصفقة.

ويخوض الجانبان معركة قانونية منذ شهور ، ومن المتوقع أن يستمع قاض بمحكمة ديلاوير من كلا الجانبين في محاكمة مدتها خمسة أيام ومن المقرر أن تبدأ في 17 أكتوبر.

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