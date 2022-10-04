سقوط عنيف للدولار..والذهب يصعد والأسهم تحلق

2022/10/04 | 22:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

لم تكن الأسواق منذ جاكسون هول في حالة شك من نية الفيدرالي مثلما هي الآن، تنطلق الأسهم والسلع والعملات الرقمية بأقصى سرعتها للصعود مع وجود حالة من الطمأنينة من أن الفيدرالي سيخفف من حدة سياسته النقدية العنيفة في وقت قريب، لتجنب حدوث انهيار أكبر في الأسواق.

وتعالت الأصوات المنادية بضرورة حرص الفيدرالي على الأسواق ومساعدة السوق الأمريكي على عدم تكرار أزمة 2008 مرة جديدة، وتعالت الأصوات بذلك مع ظهور أزمة كريدي سويس وارتفاع نقاط المراهنة على العجز الائتماني للبنك والذي جاء مع سقوط أسهم البنك وخسارتها قرب الـ 55% منذ بداية العام.

وإثر ذلك ارتفعت الأسهم الأمريكي أمس ملهمة صعود المؤشرات الرئيسية بأكثر من 2%، أما اليوم فتستمر الأسهم في الانطلاق، وترتفع معها مؤشر ناسداك بـ 2.36% ومؤشر داو جونز بـ 2.14% مضيفًا 607 نقطة، أما مؤشر إس آند بي 500 الأهم فيرتفع الآن بـ 2.22%.

على الجانب الآخر تعمقت خسائر مؤشر الدولار الأمريكي ليهبط أدنى مستويات الـ 111، ويسجل 110.373 أمام سلة من العملات الأجنبية هبوطًا بـ 1.15%، وقد تعمقت خسائر سيد العملات مع صدور بيانات فرص العمل أدنى من التوقعات، لتدق ناقوس الخطر على سوق العمل الأمريكي.

وترتفع عقود الذهب الآن بـ 1.65% للعقود الآجلة لتتداول عند 1729.7 دولارًا للأوقية، أما العقود الفورية فقد ارتفعت بـ 1.23% لتسجل 1720.79 دولارًا للأوقية.



وصعدت أونصة الفضة فوق الـ 21 دولارًا بعد صعودها بأكثر من 8% في تداولات الصباح، وتتداول الآن عند 21.07 دولارًا للأونصة.



وعلى الناحية الأخرى لا تزال عوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات تنخفض خاسرةً 0.82% ومسجلة 3.621%.

وتصعد البيتكوين بـ 2.47% لتقترب من مستوى الـ 20 ألف العنيد، وكذلك ترتفع الإيثريوم بـ 1.02% لتتداول عند 1338.8 دولارًا للرمز.

ويستمر النفط في الانطلاق مع يقين الأسواق بإعلان أوبك خفض انتجاها في الغد، وارتفع خام تكساس بـ 3.34% ليسجل 86.42 دولارًا للبرميل، أما نفط برنت فيسجل 91.66 دولارًا للبرميل صعودًا بـ 3.16%.

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