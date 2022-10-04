2022/10/04 | 22:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصدر: الكاظمي يتعرض لضغوط هائلة ونصيحتي لمجلس الأمن الدولي عدم السماع لما أدلى به ممثل العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الصدر: الكاظمي يتعرض لضغوط هائلة ونصيحتي لمجلس الأمن الدولي عدم السماع لما أدلى به ممثل العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).