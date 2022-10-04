مستشار زيلينسكي لـCNN: نريد تحرير كل أراضينا شاملة جزيرة القرم.. ونأخذ تهديدات بوتين النووية بجدية

2022/10/04 | 22:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ميخايلو بودولاك، المستشار الرئيسي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لشبكةCNN ، إن أوكرانيا تعتزم تحرير جميع أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي كانت تحت الاحتلال الروسي منذ عام 2014.

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