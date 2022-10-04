شاهد بالفيديو.. أقدم حصان في العراق.. حياته وطرق تدريبه

2022/10/04 | 22:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fLUZ2MQItiY

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