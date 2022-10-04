2022/10/04 | 22:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: A8ENs5FQZL4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اسباب القصف الايراني والتركي للعراق) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اسباب القصف الايراني والتركي للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).