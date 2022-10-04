صلاح الدين تعطل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس

اعلنت محافظة صلاح الدين، تعطيل الدوام الرسمي يومي غد الأربعاء والخميس.
وقالت المحافظة في بيان صحفي ان “محافظة صلاح الدين تعطل الدوام الرسمي يومي غد الأربعاء والخميس لتسهيل حركة الزائرين بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري (عليه السلام).
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