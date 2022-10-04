الصدر يوافق على الحوار بشرط استبعاد كل المشاركين في العمليات السياسية السابقة بالعراق

2022/10/04 | 22:54 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إنه يوافق على الحوار إذا كان علنيا ويستبعد كل المشاركين في العمليات السياسية السابقة، في ظل الأزمة القائمة بين كتلة التيار الصدري وتحالف الإطار التنسيقي.

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