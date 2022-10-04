2022/10/04 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجم الدمار الذي تعرضت له قناة الرابعة بعد انسحاب المتظاهرين (فيديو)

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