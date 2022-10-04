توجيه من الكاظمي بشأن حماية المؤسسات الصحفية

2022/10/04 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، توجيها بشأن حماية المؤسسات الصحفية.

وقال الكاظمي في "تغريدة" له بتويتر تابعتها (بغداد اليوم)، ان "ماحصل من اعتداء على احدى وسائل الإعلام العراقية وتهديد أرواح العاملين بها فعل مستهجن ويمثل أعلى مستوى من التجاوز على القانون وحرية الصحافة ولايندرج ضمن الممارسات والاحتجاجات السلمية والقانونية".

واقتحم عدد من المتظاهرين التابعين للتيار الصدري، مساء اليوم الثلاثاء، مقر قناة الرابعة، في بغداد.

ادناه نص التغريدة:

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