تأملات- من العالم الذي باع الأمراء؟ وكيف صنع الوليد بن عبد الملك مع صاحب الوشاية؟

2022/10/04 | 23:06 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناولت حلقة (2022/10/4) من برنامج "تأملات" فقرات مختلفة أبرزها: "وقفات" التي ركزت على قصة رواها ابن الجوزي في كتاب "الأذكياء" حول رجل من طلبة العلم كان يتنزه على جسر بغداد.والفرق بين متواجد وموجود..

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