شاهد بالفيديو.. اليوم الوطني العراقي.. حتى من يحتفل بسيادة بلده أصبح متهماً الأنبار إنموذجاً

2022/10/04 | 23:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JPEete0F58c

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