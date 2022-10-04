2022/10/04 | 23:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: استنكرت إدارة قناة (الرابعة) الفضائية، الثلاثاء 4/10/2022، ما قامت جماعة تنتمي...

ظهرت المقالة فضائية عراقية تدعو القضاء الى حمايتها من اعتداء جماعات مسلحة أولاً على المسلة.

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