الكاظمي بشان الاعتداء على قناة الرابعة يوجه بمحاسبة المعتدين وتشديد الحماية

2022/10/04 | 23:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في تغريدة بعد اعتداء مجموعة على...

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