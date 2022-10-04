2022/10/04 | 23:20 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد سنتين في السجن بسبب المخدرات اكتأب عند خروجه وعاد للتعاطي والتجارة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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