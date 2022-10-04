2022/10/04 | 23:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الثلاثاء، عن اعتقال "أبو جندل" الذي شغل منصباً عسكرياً في تنظيم "داعش" بعملية أمنية في صلاح الدين.

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