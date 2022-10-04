زيلينسكي يكشف عن

2022/10/04 | 23:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن جيشه يحقق تقدما "سريعا وقويا" في الجنوب، وأنه استعاد "عشرات" البلدات هذا الأسبوع من الروس في الجنوب وفي الشرق.

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