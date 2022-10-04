سند: الكاظمي صرف اكثر من 22.5 مليار دينار على تأثيث مكتبه

2022/10/04 | 23:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى جبار سند، أن مكتب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي صرف اكثر من 22.



مليار دينار لتأثيث مكتبه.

وقال سند، لبرنامج الثامنة مع احمد الطيب، على قناة الرشيد، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوثيقة التي نشرتها بخصوص تأثيث مكتب الكاظمي، انا من قمت بصناعة هذا الجدول الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، بناءا على وثائق حقيقية أرسلها مكتب الكاظمي".

وأكد أن المبلغ المصروف حتى الان 22.5 مليار دينار، بينما اعترضت وكيل وزير المالية طيف سامي على صرف 48.5 مليار دينار، مشيرا إلى أنه رفع دعوى قضائية ضد الكاظمي لدى المحكمة الاتحادية لمخالفته قانون الامن الغذائي.

ولفت إلى أن الكاظمي منح ايران 4 تريليونات دينار لتسديد اجور الكهرباء والغاز، وانه يتمتع بعلاقات خارجية ممتازة.

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