ليروي ساني يخطف الأنظار في دوري أبطال أوروبا بهدف

2022/10/04 | 23:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف ليروي ساني، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، الأنظار خلال مباراة فريقه مع فيكتوريا بيلزن التشيكي، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

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