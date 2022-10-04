مركز النخيل للحريات الصحفية يدين اقتحام قناة الرابعة

2022/10/04 | 23:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أدان مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، اليوم الثلاثاء، افتحام مقر قناة الرابعة الفضائية في العاصمة بغداد.واقتحم محتجون من أنصار التيار الصدري مكتب القناة وسط بغداد، بعد اتهام إدارة القناة بتعمد الإساءة إلى جيش المهدي وهو الحناح العسكري للتيار الصدري.وأثار تعليق صدر عن مقدمة البرامج السياسية في القناة منى سامي، غضب […]

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