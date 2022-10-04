2022/10/04 | 23:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت محافظة صلاح الدين تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء وبعده الخميس. وذكرت المحافظة في بيان مقتضب تلقاه/المركز الخبري الوطني/، ان “محافظ صلاح الدين قرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس، عازيا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صلاح الدين تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليومين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صلاح الدين تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليومين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صلاح الدين تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليومين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).