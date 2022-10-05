2022/10/05 | 00:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OZRu-b6cRSE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أحمد الأبيض يشعل نار القصف العشوائي ويكشف أسرار التاريخ على الهواء!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أحمد الأبيض يشعل نار القصف العشوائي ويكشف أسرار التاريخ على الهواء!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).