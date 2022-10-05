سياسي يحذر من 3 مخاطر امنية تهدد العراق بسبب غياب قانون مهم

2022/10/05 | 00:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد القيادي في الاطار التنسيقي جمال حسن، الثلاثاء، ان غياب قانون المعلوماتية يهدد العراق ب3 مخاطر امنية.

وقال حسن في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”،ان” اغلب دول العالم وضعت قوانين تنظم عمل مواقع ومنصات التواصل من ناحية وجود اجراءات قانونية رداعة بحق من يروج للشائعات والاكاذيب ويحاول اشعال فتيل الازمات والفتن في المجتمعات”.

واضاف،ان” غياب قانون ادارة المعلومانية ونظمها في العراق يمثل مصدر تهديد ب3 مسارات مباشرة ابرزها اثارة الفتن والازمات التي لاتقف عند الاشكاليات المجتمعية والعشائرية بل خلق فتن بين المكونات”، مؤكدا “ضرورة الانتباه لخطورة السيل الكبير من المعلومات الخاطئة التي تروج حول الاحداث في البلاد في ظل وجود جهات خارجية وداخلية تلعب على اوتار متعددة من اجل عدم الاستقرار”.

واشار الى” ضرورة سن قوانين تساهم في تصحيح مسار المنصات واتخاذ اجراءات بحق مروجي الشائعات”.

ويعاني العراق من فوضى كبيرة في ملف ضبط ايقاع مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي في ظل تدفق كم هائل من الاخبار المضللة يوميا”.

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