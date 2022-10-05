2022/10/05 | 01:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادوصف عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، اليوم الأربعاء، احاطة ممثلة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت امام مجلس الامن الدولي بالمتكررة، مبينا ان المجتمع الدولي لا يرغب بالتدخل بِشأن العراق بل يسعى لتشكيل حكومة اصلاحية قوية.وقال الهلالي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "بلاسخارت اعادت المواضيع ذاتها المطروحة سابقا الى الشركاء السياسيين في الاجتماعات الخاصة معهم بضرورة الحوار والإسراع بتشكيل الحكومة".واضاف، ان "المجتمع الدولي مع فكرة تشكيل حكومة قوية الا انه لا يرغب في الوقت الحاضر بحدوث اي خلاف او نزاع بين الشركاء السياسيين".وتابع الهلالي، أن "استقرار الساحة العراقية مهم بالنسبة للمجتمع الدولي كون الانزلاق او التأزم ستكون عواقبه وخيمة على ازمة الطاقة العالمية".واشار الى أن "رسائل المجتمع الدولي في الفترة الماضية كانت واضحة باتجاه ضرورة تشكيل حكومة وكذلك ادانات لجميع اعمال العنف التي حصلت في العراق"، مؤكداً أن "المجتمع الدولي وبلاسخارت والجميع يرغب بالذهاب الى تشكيل حكومة ثم الاستعداد لا انتخابات مبكرة".وكانت ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الثلاثاء، قد دعت القادة السياسيين في العراق لتجاوز الخلافات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يعلق على احاطة بلاسخارت ويصفها بالمتكررة: المجتمع الدولي لا يتدخل في تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح يعلق على احاطة بلاسخارت ويصفها بالمتكررة: المجتمع الدولي لا يتدخل في تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).