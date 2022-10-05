المغرب:نعاني من تدخل إيراني مثل حال اليمن والشام وشمال أفريقيا

2022/10/05 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون في‭ ‬أوضح‭ ‬موقف،‭ ‬شدد‭ ‬المغرب‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬وضع‭ ‬النقط‭ ‬على‭ ‬الحروف،‭ ‬وتسمية‭ ‬الأحداث‭ ‬العربية‭ ‬بمسمياتها‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬لف‭ ‬ودوران،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬نضج‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المغربية‭ ‬بشجبها‭ ‬‮«‬بكل‭ ‬قوة‮»‬‭ ‬التدخل‭ ‬الإيراني‭ ‬باليمن‭ ‬وفي‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬العربية‭.‬‮ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬الرسمي‭ ‬المنعقد‭ ‬بالرباط‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬رئيس‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المغربية‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة‭ ‬،‭ ‬ونظيره‭ ‬وزير‭ […]

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